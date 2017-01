GC IN DER RÜCKRUNDE OHNE KÄLLSTRÖM

Der aktuelle Captain der Grasshoppers wird in der Rückrunde der laufenden Meisterschaft nicht mehr eingesetzt.

Der schwedische Internationale und seit dem 1. Juli 2015 für den Grasshopper Club Zürich spielende Mittelfeldspieler wird die Mannschaft verlassen. Nach sorgfältiger Analyse und Gesprächen zwischen der Leitung Sport, Trainer und dem Spieler, wurde in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, die Rückrunde 2016/17 ohne Kim Källström zu planen. Erst vor wenigen Tagen teilte der Spieler dem Club mit, dass er per sofort nach Schweden zurückkehren will. Private Umstände und die schon länger bestehenden und offensichtlichen Motivationsschwierigkeiten des 35-jährigen Schweden führten zu diesem Entscheid, welcher mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.